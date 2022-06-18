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Жена Акбулакского стрелка Дужнова Демирчян: «Мы тогда предложили построить спортивно-оздоровительный центр и столкнулись с ужасающим ответом. Масимов сказал, что без каких-либо откатов никаких социальных программ нет»

Жена Акбулакского стрелка Игоря Дужнова, Анаид Демирчян, заявила, что они вместе пытались открыть спортивно-оздоровительный комплекс для инвалидов и малоимущих: «Мы были участниками бизнес-клуба, осуществляющих благотворительность.

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