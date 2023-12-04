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Медведев похвалил главу Пентагона за раскрытие истинной причины помощи Киеву

Медведев похвалил главу Пентагона за раскрытие истинной причины помощи Киеву

Зампред Совбеза России считает министра обороны США прямолинейным и простодушным человеком.Дмитрий Медведев поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот якобы раскрыл истинную причину помощи Киеву — развитие военно-промышленного комплекса США.

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