Медведев похвалил главу Пентагона за раскрытие истинной причины помощи Киеву

Зампред Совбеза России считает министра обороны США прямолинейным и простодушным человеком.Дмитрий Медведев поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот якобы раскрыл истинную причину помощи Киеву — развитие военно-промышленного комплекса США.
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