Под какими знаками Зодиака рождаются самые непослушные дети

Каждый родитель сталкивался с непослушанием ребёнка. А растить сорванца -настоящее испытание. Тем не менее из непослушных детей часто вырастают хорошие люди, и задача родителей – проявить терпение, быть другом своему ребёнку и мудрым наставником.