Военное обозрение

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Президент Украины опять заявил, что Россия якобы готовит «радиоактивную утечку» на Запорожской АЭС

Президент Украины опять заявил, что Россия якобы готовит «радиоактивную утечку» на Запорожской АЭС

Россия якобы собирается организовать «радиоактивную утечку» на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанской газете El Mundo.

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