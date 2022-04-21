Повышения цен позволили Tesla завершить первый квартал с рекордной нормой прибыли

Непредсказуемые с точки зрения потребителя действия Tesla по повышению цен на свои электромобили в условиях дефицита компонентов и роста цен на материалы имели своей целью сохранение нормы прибыли на приемлемом уровне, и в прошлом квартале компания даже немного «перестаралась», увеличив этот показатель в автомобильном сегменте до рекордных 32,9 %.
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