AB

Andrey B-V

И от куда же эти беспилотники на Питер и Лен.область прилетели? Из под Харькова? Да ну на фиг!!! Из под Жмеринки? Да Фиг-ВАМ! Они прилетели из Прибалтийских сельсоветов! А мы про этот ни чего не знаем и не ведаем? А что там наше руководство прибалтам говорило про то, что будет если они предоставят территорию и воздушное пространство УкРуине для налетов на РФ? И где обещанное? Где ответ на агрессию со стороны прибалтов? А ведь это позор!!! И прибалты и укропитеки про это в курсе, а если нет нормального ответа на нападение, то нападения будут продолжаться и усиливаться! Бездействие РФ порождает вседозволенность Прибалтики! Когда будет отпор и ответ?