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Царьград

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Беспилотная опасность объявлена в Санкт-Петербурге ночью 24 июля

Беспилотная опасность объявлена в Санкт-Петербурге ночью 24 июля

Над Ленинградской областью к 3 часам ночи сбили 11 дронов ВСУ, отражение атаки продолжается.В ночь на 24 июля в Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщили в официальном городском канале экстренного оповещения о ЧС в МАКС.

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Комментарии
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AB
Andrey B-V
И от куда же эти беспилотники на Питер и Лен.область прилетели? Из под Харькова? Да ну на фиг!!! Из под Жмеринки? Да Фиг-ВАМ! Они прилетели из Прибалтийских сельсоветов! А мы про этот ни чего не знаем и не ведаем? А что там наше руководство прибалтам говорило про то, что будет если они предоставят территорию и воздушное пространство УкРуине для налетов на РФ? И где обещанное? Где ответ на агрессию со стороны прибалтов? А ведь это позор!!! И прибалты и укропитеки про это в курсе, а если нет нормального ответа на нападение, то нападения будут продолжаться и усиливаться! Бездействие РФ порождает вседозволенность Прибалтики! Когда будет отпор и ответ?
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