Додон объяснил, почему Украина всё ещё не напала на Приднестровье

Украина еще не напала на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион — это часть Молдавии, и Киеву нужно согласие Кишинева, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.
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