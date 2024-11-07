В штабе Трампа заявили, что он ждет визита в Белый дом для встречи с Байденом

Победивший на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом для встречи с действующим американским лидером Джо Байденом по вопросу передачи власти и намерен прибыть туда в скором будущем.
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