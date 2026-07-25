Угроза нацбезопасности: в Челябинске лишили гражданства России лидера киргизской диаспоры

После решения об аннулировании гражданства Зыйне Бакировой закрыт въезд в Россию сроком на 50 лет.В Челябинске лишили гражданства лидера киргизской диаспоры Зыйну Бакирову, сообщает Telegram-канал «Многонационал».
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