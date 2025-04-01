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Лидеры индустрии: в Москве открылся форум «Российский кинобизнес»

Лидеры индустрии: в Москве открылся форум «Российский кинобизнес»

А в Москве сегодня обсуждают будущее российского кино. В столице стартовал Международный кинорынок. В течение трех дней крупнейшие компании страны анонсируют будущие премьеры и представят уже готовые фильмы.

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