Лидеры индустрии: в Москве открылся форум «Российский кинобизнес»

А в Москве сегодня обсуждают будущее российского кино. В столице стартовал Международный кинорынок. В течение трех дней крупнейшие компании страны анонсируют будущие премьеры и представят уже готовые фильмы.
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