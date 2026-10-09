Минюст признал иноагентами кинокритика Алиева* и ресурс «Плохая куряночка»*

Новыми участниками реестра иностранных агентов стали кинокритик Тимур Алиев*, блогер Муслим Сатуев*, религиозный деятель Ишмурат Хайбуллин*, сибирский общественник Роман Малоземов* и информационный ресурс «Плохая куряночка»*.
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