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Минюст признал иноагентами кинокритика Алиева* и ресурс «Плохая куряночка»*

Минюст признал иноагентами кинокритика Алиева* и ресурс «Плохая куряночка»*

Новыми участниками реестра иностранных агентов стали кинокритик Тимур Алиев*, блогер Муслим Сатуев*, религиозный деятель Ишмурат Хайбуллин*, сибирский общественник Роман Малоземов* и информационный ресурс «Плохая куряночка»*.

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