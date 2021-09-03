Телеканал 360°

162 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Новая газета, дальше можно не читать. Значит туфта.Координационный с...
  • Ратник Ратник
    ОНИ по всей РОССИИ ведутся. Все знают и "никто не видит"Координационный с...
  • Андрей
    Странно...жителям окраины России придумали же национальность "украинцы" и ничего, живут противопоставляя себя русскимБурятскому блогер...

«Ъ»: Российские банки отразили «самую мощную в мире атаку»

«Ъ»: Российские банки отразили «самую мощную в мире атаку»

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что на прошлой неделе кредитная организация отразила «самую мощную в мире атаку на финансовый сектор», сообщил «Коммерсант».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх