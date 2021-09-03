«Ъ»: Российские банки отразили «самую мощную в мире атаку»

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что на прошлой неделе кредитная организация отразила «самую мощную в мире атаку на финансовый сектор», сообщил «Коммерсант».
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что на прошлой неделе кредитная организация отразила «самую мощную в мире атаку на финансовый сектор», сообщил «Коммерсант».
Свежие комментарии