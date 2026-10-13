Дизельная сделка России и США - это удар по Европе: Чтобы не думали воевать с русскими

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшийся 9 октября, обернулся сенсацией на мировом энергетическом рынке.
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