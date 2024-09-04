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МИД Абхазии сообщил о прекращении РФ соцвыплат врачам и учителям

МИД Абхазии сообщил о прекращении РФ соцвыплат врачам и учителям

Согласно заявлению главы МИДа Абхазии Сергея Шамбы, с 1 сентября Россия вводит санкции в отношении республики, прекращая социальные выплаты для определенных категорий граждан, включая врачей, учителей и сотрудников силовых структур.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Очень правильно, но надо не забыть правителей, они тоже халяву любят.
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13 час.
EV
Evgeni Velesik
Там бездельников хватает! Всë что было сделано в СССР и ГССР похерено!
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13 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Халявщики...
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12 час.

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