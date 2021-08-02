ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию с Олимпиады, Украина осталась без Шевченко, Феттеля дисквалифицировали

Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию с Олимпиады, Украина осталась без Шевченко, Феттеля дисквалифицировали

«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мире спорта. На Играх в Токио имели место несколько инцидентов Оргкомитет Игр-2020 начал расследование по факту вечеринки на открытом воздухе с алкогольными напитками в Олимпийской деревне.

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