Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию с Олимпиады, Украина осталась без Шевченко, Феттеля дисквалифицировали

«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мире спорта. На Играх в Токио имели место несколько инцидентов Оргкомитет Игр-2020 начал расследование по факту вечеринки на открытом воздухе с алкогольными напитками в Олимпийской деревне.