Редакция ZAB.RU публикует гороскоп для жителей Забайкальского края на 1 февраля.ОвенОвен способен демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают его от поспешных поступков и решений.
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