Депутат Иванов: боец СВО из Талицы остался без ноги из-за бюрократии госпиталя

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал в своем Telegram-канале, что участник специальной военной операции (СВО) из города Талица остался без ноги из-за бюрократии военного госпиталя.
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