Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как судебные приставы над пенсионером издевались

Как судебные приставы над пенсионером издевались

Тимофеев Николай                                                                                                                                                                   Решил рассказать о работе судебных приставов Гатчины Ленинградской области, результаты знакомства с этой работой для меня были очень даже неприятны.

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