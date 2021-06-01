Агата Муцениеце призналась, что переживает за психологическое состояние детей после развода

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце долго приходила в себя, но теперь ее гораздо больше волнует состояние детей, все еще надеющихся на воссоединение семьи.
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