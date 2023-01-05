Танки Т-90М «Прорыв» поступили на вооружение в войска ЦВО в 2022 году

Комплекс вооружения Т-90М представлен 125-мм пушкой, обеспечивающей применение современных боеприпасов, управляемыми ракетами, а также спаренным с пушкой 7,62 мм и установленным на башне, дистанционно управляемый боевым модулем с 12,7-мм пулеметами.