Фаршированный картофель в беконе.

Для любителей запеченного картофеля этот рецепт – просто клад. Судите сами: готовится несложно и быстро, а вкус такой, что можно забыть обо всем на свете! Приготовление: Отвариваем полкило картофеля в мундире минут 10.
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