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На капремонт исторического здания больницы на Щетинкина выделили 32 миллиона рублей

На капремонт исторического здания больницы на Щетинкина выделили 32 миллиона рублей

Определить подрядчика планируется до 3 мая. Срок исполнения контракта – до 25 декабря 2024 года. В Новосибирске на капитальный ремонт здания-памятника на улице Щетинкина, 54 выделили почти 32 миллиона рублей (31 991 008,57 рублей).

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