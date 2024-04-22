На капремонт исторического здания больницы на Щетинкина выделили 32 миллиона рублей

Определить подрядчика планируется до 3 мая. Срок исполнения контракта – до 25 декабря 2024 года. В Новосибирске на капитальный ремонт здания-памятника на улице Щетинкина, 54 выделили почти 32 миллиона рублей (31 991 008,57 рублей).