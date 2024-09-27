Раскрыты результаты обследования мертвого котенка отравившейся под Красноярском семьи

На шерсти мертвого котенка отравившейся в Красноярском крае семьи нашли компоненты инсектицидов. Результаты обследования животного раскрыл руководитель управления криминалистики регионального Следственного комитета (СК) Артем Кротов, сообщение которого ведомство опубликовало в Telegram.
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