Telegraph: ВМС Британии не хватило мощи для ударов по хуситам

Военно-морские силы Великобритании не способны атаковать наземные цели хуситов в Йемене, поскольку суда государства не обладают нужными для этого способностями, пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники.
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