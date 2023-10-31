Сергей Лавров рассказал о власти Аллы Пугачевой в России

Певица имела огромное влияниеПриближенные к Алле Пугачевой люди уже неоднократно говорили, что после бегства из России на фоне СВО и последующих скандальных заявлений она потеряла не только часть поклонников, но и огромное влияние.
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