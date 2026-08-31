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«Очевидно же, что «Зенит» тащат». Бывший тренер «Динамо» назвал главную проблему российского футбола

«Очевидно же, что «Зенит» тащат». Бывший тренер «Динамо» назвал главную проблему российского футбола

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин назвал судейство главной проблемой российского футбола, а также заявил, что судьи благосклонны к «Зениту».

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