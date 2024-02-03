Москвичам дали советы для отличия сотрудника газовой службы от мошенника

Проверку и техническое обслуживание газового оборудования в квартирах проводят один раз в год. Но известны случаи, когда под видом специалистов в дома попадали мошенники и требовали от владельцев платы за оказание услуг.
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