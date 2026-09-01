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За рулем

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Этот популярный кроссовер рекордно подорожал в России

Этот популярный кроссовер рекордно подорожал в России

Покупателям гибридного кроссовера Lixiang L6 придется раскошелиться: официальный дистрибьютор марки Li Auto уменьшил скидку на 200 тысяч рублей.

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