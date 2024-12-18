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Живущая в Америке Мария Машкова: «У меня двое детей. Если бы могла вырвать сердце, я бы вернулась в Россию»

Живущая в Америке Мария Машкова: «У меня двое детей. Если бы могла вырвать сердце, я бы вернулась в Россию»

Несколько лет дочь Владимира Машкова жила на две страны, а в 2022 году окончательно перебралась в США.

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