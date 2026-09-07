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ТВЦ

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Мерц признал проигрыш на выборах своей партии ХДС

Мерц признал проигрыш на выборах своей партии ХДС

Христианско-демократический союз проиграл выборы в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. Поражение своей партии признал в своем выступлении канцлер Германии Фридрих Мерц.

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