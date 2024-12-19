Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Госдума спровоцировала «вой собак Баскервилей на болотах»

Госдума спровоцировала «вой собак Баскервилей на болотах»

Политнавигатор Вознаграждения иноагентам от использования результатов их интеллектуальной деятельности будут зачислять на специальный рублевый счет, снять деньги с которого удастся лишь после того, как иноагентский статус будет снят.

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