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Эндокринолог Козловская рассказала, что недостаток энергии вызывает бессонница и гипотиреоз

Эндокринолог Козловская рассказала, что недостаток энергии вызывает бессонница и гипотиреоз

Недостаток энергии может быть обусловлен рядом причин, включая различные медицинские состояния, расстройства психического здоровья, бессонницу, нехватку витаминов и использование определенных медикаментов.

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