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Охотюк против «Сент-Луиса»: 2 передачи, 1 бросок, 2 потери и «+3» за рекордные в НХЛ 22:40

Охотюк против «Сент-Луиса»: 2 передачи, 1 бросок, 2 потери и «+3» за рекордные в НХЛ 22:40

«Шаркс» обыграли «Блюз» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  В активе 22-летнего россиянина стало 3 (0+3) очка в 8 играх сезона при общей полезности «минус 2» и среднем времени на льду 19:31.

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