Болельщик с флагом Палестины вышел на поле во время матча США

11 сентября во время матча "Метс" и "Янкис" в США на поле вышел мужчина с флагом Палестины. Сотрудники стадиона и полиция задержали нарушителя.
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