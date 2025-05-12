Аддитивные технологии: Как они меняют будущее производства?

Аддитивные технологии, также известные как аддитивное производство, представляют собой метод создания трехмерных объектов путем послойного добавления различных материалов, таких как пластик, металл или даже человеческие ткани.
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