Алексей Пушков: Берлин по Северному потоку – 2 использует беспроигрышную формулу

По поводу Северного потока-2 Берлин, по крайней мере на уровне риторики, сохраняет амбивалентность. Мол, это коммерческий проект, но если Москва начнет использовать его как политическое оружие, то в Берлине его начнут рассматривать как политический и будут приняты меры в виде новых санкций Это удобная формула для Берлина, оставляющая ФРГ простор для маневра: с помощью этой формулы можно договориться с Вашингтоном, вести диалог с Москвой, успокаивать Киев, обосновывать свою позицию в Евросоюзе, да и попытаться утихомирить немецких "зеленых", выступающих против газопровода.