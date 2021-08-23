News Front - Новостной Фронт

8 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Ну да что же блин небратьям так в последнее время не везёт-то, то на день незалежности в Хер соне пытались поднять са...В Афганистане неи...
  • Виктор Михайлов
    Обычный бизнес укробандеровцев ! Сдали напрокат за бабки , а потом , якобы случайно , найдут ! Бабки поделят , хероев...Юлия Витязева: Фа...
  • Альбертт
    Тут он конечно прав но чего уже теперь .Владимир Жириновс...

Алексей Пушков: Берлин по Северному потоку – 2 использует беспроигрышную формулу

Алексей Пушков: Берлин по Северному потоку – 2 использует беспроигрышную формулу

По поводу Северного потока-2 Берлин, по крайней мере на уровне риторики, сохраняет амбивалентность. Мол, это коммерческий проект, но если Москва начнет использовать его как политическое оружие, то в Берлине его начнут рассматривать как политический и будут приняты меры в виде новых санкций Это удобная формула для Берлина, оставляющая ФРГ простор для маневра: с помощью этой формулы можно договориться с Вашингтоном, вести диалог с Москвой, успокаивать Киев, обосновывать свою позицию в Евросоюзе, да и попытаться утихомирить немецких "зеленых", выступающих против газопровода.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх