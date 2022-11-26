Двигатель ПД-8 может дать вторую жизнь не только SSJ-NEW и Бе-200, но и Ту-334

2022-й год нас, в целом, не балует хорошими новостями, однако бывают и приятные исключения. Например, весьма порадовали сообщения об успешных испытаниях российского ближнемагистрального лайнера «Суперджет» в максимально импортозамещенной модификации SSJ-NEW с полностью отечественным двигателем ПД-8.
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