Двигатель ПД-8 может дать вторую жизнь не только SSJ-NEW и Бе-200, но и Ту-334

2022-й год нас, в целом, не балует хорошими новостями, однако бывают и приятные исключения. Например, весьма порадовали сообщения об успешных испытаниях российского ближнемагистрального лайнера «Суперджет» в максимально импортозамещенной модификации SSJ-NEW с полностью отечественным двигателем ПД-8.