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Царьград

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ВСУ перебросили под Покровск элитных "Птиц Мадьяра": Грядёт жаркая битва

ВСУ перебросили под Покровск элитных "Птиц Мадьяра": Грядёт жаркая битва

Элитный спецбатальон ВСУ "Птицы Мадьяра" переброшен под ПокровскВ силовых структурах России узнали, что командование украинской армии перебросило под Покровск часть батальона БПЛА "Птицы Мадьяра", который считается элитным.

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Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Господи! Помоги нашим дорогим ребятам! 🙏🙏🙏 Всем укросатанистам только смерть!
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20 час.
ИГ
Ирина Галивец
Полный разгром укрнацикам!
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19 час.
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