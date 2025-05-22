КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

КНДР произвела пуски нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря. Об этом в четверг, 22 мая, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии