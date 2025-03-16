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Тренер Станкович заявил, что не считает победу над "Зенитом" важнейшей в карьере

Тренер Станкович заявил, что не считает победу над "Зенитом" важнейшей в карьере

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" заявил, что был шокирован в тот момент, когда соперник сравнял счет.

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