В Иркутске стартовал месячник пожарной безопасности

С 17 марта по 16 апреля в городе Иркутске проходит месячник пожарной безопасности. В это время специалисты из Службы спасения Иркутска усилят профилактическую работу с жителями, администрация организует мероприятия по стабилизации обстановки с пожарами.
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