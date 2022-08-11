Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области

СЕЛО ИЗБИЦКОЕ (Харьковская обл.), 11 авг – РИА Новости. Украинские военные минируют дороги в Харьковской области, только в направлении из села Избицкое в село Варваровка разведчики ЛНР обнаружили около 10 мин, передает корреспондент РИА Новости.