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Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области

Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области

СЕЛО ИЗБИЦКОЕ (Харьковская обл.), 11 авг – РИА Новости. Украинские военные минируют дороги в Харьковской области, только в направлении из села Избицкое в село Варваровка разведчики ЛНР обнаружили около 10 мин, передает корреспондент РИА Новости.

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