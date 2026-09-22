Италия: Около ста священников из сети «Священники против геноцида» планируют пройти маршем от церкви Санто-Спирито в Сассие до площади Монте-Граппа в Риме с 15:30 (13:30 по Гринвичу) 22 сентября, неся плащаницу с именами 300 палестинских и ливанских детей, убитых после объявления прекращения огня.
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