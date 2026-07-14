«Патриоты на бюджетном финансировании». Журова посоветовала Плющенко следить за словами

Скандал вокруг Евгения Плющенко и его сына Александра вскрыл давнюю трещину в российском спорте. Двукратный олимпийский чемпион заявил, что 13-летний ребенок сменил гражданство на азербайджанское, потому что «был никому не нужен в России».
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