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Мировое обозрение

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«Патриоты на бюджетном финансировании». Журова посоветовала Плющенко следить за словами

«Патриоты на бюджетном финансировании». Журова посоветовала Плющенко следить за словами

Скандал вокруг Евгения Плющенко и его сына Александра вскрыл давнюю трещину в российском спорте. Двукратный олимпийский чемпион заявил, что 13-летний ребенок сменил гражданство на азербайджанское, потому что «был никому не нужен в России».

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