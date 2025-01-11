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Царьград

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Импорт палладия в США из России снизился на 20%: минимальный уровень с 2017

Импорт палладия в США из России снизился на 20%: минимальный уровень с 2017

В период с января по ноябрь 2024 года Соединенные Штаты сократили импорт палладия из России на 20%, до 861,9 млн долларов — это самый низкий показатель с 2017 года.

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