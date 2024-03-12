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Китай

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Китай будет продолжать реализацию национальной стратегии общенародных мероприятий по укреплению здоровья

Пекин, 11 марта /Синьхуа/ -- Китай будет и впредь углубленно осуществлять национальную стратегию всенародных мероприятий по укреплению здоровья, и прилагать непрерывные усилия по расширению предложения в сфере спортивных мероприятий, фитнес-центров и сооружений в жилых микрорайонах, заявил в понедельник начальник Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Гао Чжидань.

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