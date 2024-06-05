Путин заявил о необходимости выстраивания отношений с правительством талибов*

Стабильность в Афганистане является важной как для России, так и для других стран региона, поэтому нужно выстраивать отношения с правительством "Талибана"*, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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