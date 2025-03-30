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В Приморье завели дело о мошенничестве за срыв отдыха в КНР почти 100 детям

В Приморье завели дело о мошенничестве за срыв отдыха в КНР почти 100 детям

Туроператор из Владивостока стала фигуранткой уголовных дел о мошенничестве и оказании услуг ненадлежащего качества после того, как по ее вине почти 100 детей из четырех регионов Дальнего Востока не смогли выехать на отдых в Китай.

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