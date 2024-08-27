На Украине намерены достроить замороженную при СССР Чигиринскую АЭС

В рамках энергетической стратегии Украины до 2050 года украинская компания «Энергоатом» планирует достроить замороженную из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Чигиринскую АЭС в Черкасской области.
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