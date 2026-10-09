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Сбежал из России из-за атак беспилотников и сирен? Американец Хейз признался, почему бросил «Ак Барс»

Сбежал из России из-за атак беспилотников и сирен? Американец Хейз признался, почему бросил «Ак Барс»

Он пришел на подкаст братьев Ткачуков.Подписание Кевина Хейза выглядело настоящей трансферной победой «Ак Барса».

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